Путин встретится с Додоном второй раз с начала года

Президент России Владимир Путина встретится с молдавским лидером Игорем Додоном 17 марта. Об этом сообщается на сайте Кремля в четверг, 16 марта.

«Ожидается, что главы государств обсудят ход реализации договоренностей, достигнутых по итогам переговоров на высшем уровне 17 января», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что Путин и Додон в ходе переговоров акцентирует внимание на торгово-экономическим вопросах. Кроме того, стороны обсудят актуальные региональные проблемы.

Президент Молдавии приедет в Москву по приглашению общественной организации «Деловая Россия». Он поучаствует в форуме «Россия — Молдавия: новые точки роста».

Визит в Россию в январе этого года стал первой зарубежной поездкой Додона в качестве президента Молдавии. Переговоров на таком высоком уровне между Москвой и Кишиневом не было с 2009 года.