Президент России оценил мужество съездившего в Приднестровье Додона

В Москве считают поездку молдавского президента Игоря Додона в Приднестровье проявлением мужества. Об этом заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с Додоном во вторник, 17 января, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Это, безусловно, демонстрация желания восстановить не только отношения, но и восстановить территориальную целостность страны. И при этом это явное проявление уважения к тем людям, которые в Приднестровье проживают», — сказал Путин.

Поездка молдавского лидера может создать хорошие условия для серьезных переговоров по урегулированию ситуации в Приднестровье, отметил российский президент.

По его словам, в 2003 году стороны конфликта были близки к его решению, однако руководство Молдавии в последний момент изменило свое решение (речь идет о так называемом Меморандуме Козака, который предусматривал пребывание Приднестровья в составе республики в качестве субъекта федерации с сохранением права на выход из государства — прим. «Ленты.ру»).

Путин выразил надежду, что Молдавия и Приднестровье смогут найти компромисс. Если он будет найден, Россия будет «выступать гарантами исполнения всех достигнутых договоренностей», резюмировал президент.

Додон, победивший на выборах главы государства Молдавии в ноябре прошлого года, находится в Москве с официальным визитом.

Первая за восемь лет встреча глав Молдавии и Приднестровья состоялась в Бендерах (входит в ПМР) в начале января. Стороны обсудили, в частности, проблемы в сфере образования, регистрации автотранспорта, связи и передвижения граждан. Политические вопросы не затрагивались.