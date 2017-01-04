Додон сообщил о готовности к компромиссам с Приднестровьем

Президент Молдавии Игорь Додон констатировал, что в ходе его рабочей встречи с главой непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадимом Красносельским стороны высказали готовность к компромиссам. Об этом в среду, 4 января, сообщает «Интерфакс».

«Самое главное, что наладили хороший контакт. Есть открытость и высказана готовность к компромиссам с обеих сторон. Задача поставлена — граждане по обе стороны Днестра должны увидеть конкретные результаты в течение 2017-го года», — заявил Додон.

Он выразил надежду, что на следующей встрече с Красносельским можно будет обсудить уже конкретные сроки внедрения решений, о которых удастся договориться.

Первая за восемь лет встреча глав Молдавии и Приднестровья состоялась в Бендерах (входит в ПМР). Стороны обсудили проблемы в сфере образования, регистрации автотранспорта, связи, передвижения граждан, железнодорожном сообщении, признании документов об образовании и автомобильных номеров. Политические вопросы не затрагивались.