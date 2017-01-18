Додон рассказал о просьбах к Путину

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что не просил финансовой помощи у российского лидера Владимира Путина. Об этом в среду, 18 января, сообщает РИА Новости.

«Мы приехали сюда не за деньгами. Я не просил у Путина денег. Дайте нам удочку, рыбу мы сами поймаем. Дайте нам возможность зарабатывать, возможность производить и экспортировать», — сказал он. Додон назвал молдаван трудолюбивым народом, который сам сможет накормить свою страну.

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17 января президенты России и Молдавии в ходе переговоров договорились о сотрудничестве в разных сферах. При этом Кишинев намерен аннулировать соглашение об ассоциации с Европейским союзом, сообщил Додон.

В тот же день Путин назвал мужественным поступком поездку Додона в Приднестровье. Если Молдавия и Приднестровская Молдавская Республика придут к компромиссу, Россия готова выступить гарантом исполнения достигнутых договоренностей, подчеркнул Путин.

Переговоры между Молдавией и Россией на высшем уровне в последний раз проводились в 2008 году.