Додон назвал неприемлемым вступление Молдавии в НАТО

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что Кишинев намерен сохранять нейтралитет. Об этом в среду, 10 мая, он сказал на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным, передает ТАСС.

По словам главы государства, по нескольким вопросам Молдавия не готова вести переговоры. «Наша государственность, то есть сохранение Молдовы и не-объединение ее с какими-то странами; наш нейтралитет — НАТО категорически не приемлем; третий принципиальный момент — наше православие. То есть европейские ценности, которые нам пытаются всякими путями навязать, нам не нужны», — перечислил Додон.

Он добавил, что Кишинев также дорожит стратегическим партнерством с друзьями из России.

Президент Молдавии подчеркнул, что этих принципов придерживается большинство населения страны. «Мы пытаемся сейчас сформировать новую позицию — не проевропейскую, не проамериканскую, а промолдавскую», — сообщил Додон.