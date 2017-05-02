Додона вынудят подписать указ о праздновании Дня Европы 9 мая

Президент Молдавии Игорь Додон будет вынужден подписать законодательную инициативу о праздновании 9 мая Дня Победы и Дня Европы, уверен спикер парламента Молдавии Андриан Канду. Его слова приводит РИА Новости во вторник, 2 мая.

«Президент имеет право, если у него есть юридические основания, вернуть проект обратно в парламент. Если это произойдет, депутаты повторно проголосуют за него, и тогда президент будет обязан его промульгировать», — сказал Канду в ходе пресс-конференции.

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Парламентарий подчеркнул, что 9 Мая останется днем, когда «чтится память павших в годы Второй мировой войны». «Никто не аннулировал День Победы», — подчеркнул он.

28 апреля парламент Молдавии сразу в двух чтениях утвердил поправки в Трудовой кодекс, согласно которым в статью об официальных праздниках добавлен еще один пункт: «9 мая — День Европы». Таким образом, «День Европы» в Молдавии будет официально отмечаться одновременно с Днем Победы.

Додон заявил, что не намерен утверждать эту инициативу. «Память наших героических предков, освободивших мир от фашизма, для нас священна», — цитирует его агентство Regnum.