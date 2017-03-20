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В Молдавии бывшего депутата задержали по делу о шпионаже в пользу России

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Бывший депутат парламента Молдавии Юрий Болбочану задержан в ходе расследования дела о шпионаже в пользу России. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Генеральную прокуратуру республики.

Как отмечается, Болбочану задержали 17 марта после проведенного в его доме обыска. О результатах следственных мероприятий не сообщается. В постановлении указано, что бывший депутат «поддерживал контакты с помощником военного атташе посольства России в Молдавии Александром Грудиным и передавал ему какую-то информацию».

Уголовное дело, которое ведет прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам, было возбуждено по статьям «Измена Родине» и «Шпионаж» летом 2016-го. Не уточняется, почему задержание было произведено только в марте и с какой даты Болбочану стал фигурантом дела.

В феврале сообщалось, что в Литве суд приговорил бывшего офицера вооруженных сил республики Сергея Пусина и гражданина России Сергея Моисеенко к лишению свободы по обвинению в работе на российскую разведку. По версии обвинения, Пусин во время службы на базе военно-воздушных сил Литвы в период с 2012 по 2014 год передал российской стороне через Моисеенко сведения военного характера.

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