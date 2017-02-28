В Литве за шпионаж в пользу Москвы осудили россиянина и офицера ВС республики

Литовский суд приговорил бывшего офицера вооруженных сил (ВС) республики Сергея Пусина и гражданина России Сергея Моисеенко к лишению свободы по обвинению в работе на российскую разведку. Об этом во вторник, 28 февраля, сообщает «Sputnik Литва».

Пусин по приговору суда должен провести в заключении пять лет, Моисеенко — 10,5 лет. По версии обвинения, Пусин во время службы на базе военно-воздушных сил Литвы в период с 2012-го по 2014 год передал России с помощью Моисеенко сведения военного характера, в частности о деятельности миссии воздушной полиции НАТО, военных учениях, местах дислокации воинских частей, операциях литовской армии и международного контингента НАТО в Афганистане.

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Также литовские следователи утверждают, что Пусин передавал российским спецслужбам данные о полетах разведывательных беспилотников.

В марте 2016-го спецслужбы Литвы заявили, что шпионы из России и Белоруссии могут проникать в вооруженные силы республики под видом призывников. По словам литовских контрразведчиков, российские разведслужбы пытались проникнуть в учреждения МВД и президентскую администрацию.