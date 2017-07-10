Додон отверг возможность вступления Молдавии в НАТО

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что выступает против вступления страны в НАТО. Об этом он рассказал в интервью для передачи «Главный эфир», выходящей на телеканале «Беларусь 1». Видео фрагмента передачи доступно на YouTube (с 55:12).

«Я категорически против того, чтобы Молдавия рассматривала даже возможность вступления в НАТО. Это война для Молдавии», — сказал Додон.

«Антироссийскими мы точно не будем, антизападными — знаете, по некоторым позициям будем», — указал президент Молдавии.

Материалы по теме Подошел к Кремлю Новый президент Молдавии признал ошибки перед Москвой и обещал дружить

Он уточнил, что у Кишинева есть со странами Запада разногласия в вопросе сексуальных меньшинств. «Они (западные страны) настаивают на этих гей-парадах, гей-маршах… Это не пройдет. Мы православные, у нас в республике 98 процентов (населения) православных, это один из самых высоких уровней православия из всех стран», — напомнил Додон.

«Если кто-то постарается использовать Молдавию как пушечное мясо в борьбе против России, имею в виду цели НАТО, а мы видим, чего они хотят и добиваются в этом регионе, видим, чего добились, к сожалению, некоторые западные силы на Украине… Нам такие сценарии не нужны», — предостерег президент Молдавии.

В мае Игорь Додон назвал неприемлемым вступление Молдавии в НАТО и заявил, что Кишинев намерен сохранять нейтралитет. Он также добавил, что Кишинев дорожит стратегическим партнерством с друзьями из России.