Молдавский премьер поторопил правительство с открытием офиса НАТО в Кишиневе

Премьер-министр Молдавии Павел Филип поручил министерству иностранных дел республики как можно быстрее открыть офис связи НАТО в Кишиневе. Об этом сообщает «Sputnik Молдова».

«Мониторизируйте изменения и не допустите задержки в этом смысле и всяких там бюрократических проволочек», — сказал Филип, обращаясь к замглавы МИД Лилиану Дарию. Дарий информировал руководителя кабмина, что открытие бюро связи Североатлантического альянса в столице Молдавии намечено на апрель.

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7 февраля президент республики Игорь Додон призвал НАТО не торопиться с открытием офиса связи в Кишиневе, передавало РИА Новости.

В декабре 2016-го Додон уволил министра обороны Анатолия Шалару, который, по словам, главы государства, «заигрывал с НАТО». Додон отметил, что Шалару неоднократно обвинялся в коррупции, нанесении оборонному ведомству ущерба на десятки миллионов леев.

Между представителями высшего руководства Молдавии существует противостояние по вопросу об отношении к НАТО и Евросоюзу. Победивший на президентских выборах в ноябре 2016-го Додон призывает восстановить отношения с Россией, его оппоненты настаивают на более тесном сотрудничестве с ЕС и альянсом.