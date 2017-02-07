Додон заявил о «жизненной необходимости» восстановления отношений с Россией

Президент Молдавии Игорь Додон заявил в Facebook, что республике жизненно необходимо восстановить отношения с Россией.

Такое заявление молдавский лидер, по его словам, сделал на встрече с председателем Совета Европы Дональдом Туском. Он также отметил, что Кишинев может расторгнуть соглашение об ассоциации с ЕС. Додон объяснил, что «несмотря на оптимистичные прогнозы о развитии страны после подписания соглашения об ассоциации с ЕС (…) спустя два года с начала его реализации ситуация в стране ухудшилась».

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В январе Додон высказывал желание аннулировать соглашение об ассоциации с Европейским союзом. В декабре 2016-го новоизбранный молдавский президент распорядился снять флаг Евросоюза со своей резиденции. По его словам, законодательство республики «не предусматривает, что на государственных учреждениях должны развеваться другие стяги». Вместе с тем он отметил, что не имеет ничего против Брюсселя.

Додон был избран главой государства по итогам второго тура президентских выборов в ноябре 2016-го.