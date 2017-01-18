Додон высказал намерение провести референдум о расширении своих полномочий

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что он намерен провести референдум о расширении полномочий главы государства и распустить парламент, если будет конституционная возможность. Об этом в среду, 18 января, сообщает Sputnik Молдова.

Додон подчеркнул, что если нынешнее правительство не будет поддерживать его политику, то «не будет другого выхода, кроме как выйти на национальный референдум, чтобы изменить Конституцию и дать больше полномочий президенту, чтобы он смог и распустить парламент для проведения досрочных парламентских выборов».

«Если в этом году будет конституционная возможность распустить парламент, я сделаю это. Мы будем использовать любую возможность в этом отношении», — отметил Додон.

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Днем ранее на встрече с российским президентом Владимиром Путиным президент Молдавии заявил, что намерен аннулировать соглашение об ассоциации с Европейским союзом. Глава государства подчеркнул, что в результате подписания договора республика потеряла позиции на рынках как в России, так и в ЕС.

В декабре 2016-го Додон сообщил, что распорядился снять флаг Евросоюза со своей резиденции. По его словам, законодательство Молдавии «не предусматривает, что на государственных учреждениях должны развеваться другие стяги». Вместе с тем он отметил, что не имеет ничего против Евросоюза.

Президентские выборы в 2016 году в Молдавии прошли в два тура, 30 октября и 13 ноября, победу одержал Додон. В том же месяце он объявил, что свой первый рабочий визит в статусе главы государства планирует нанести в Москву. Будучи до вступления в должность главы государства лидером Партии социалистов, Додон подчеркивал, что намерен сформировать лояльное парламентское большинство в результате досрочных выборов.

Очередные парламентские выборы должны пройти в Молдавии в 2018 году. По конституции страна является парламентской республикой.