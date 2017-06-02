Президент Молдавии назвал Евросоюз теряющим вагоны поездом

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что страна не собирается торопиться вступать в Евросоюз. Об этом он сказал в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме, передает РИА Новости.

«Последние годы нас очень активно пытаются убеждать, что единственный выбор — это ЕС, подписание соглашения об ассоциации, ну простые люди очень часто задают себе вопрос: а зачем торопиться на поезд, который теряет вагоны?», — заявил Додон.

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Молдавский лидер не первый раз выступает с критикой Евросоюза. 19 мая он обратился к чиновникам ЕС с призывом заморозить пакет помощи Кишиневу в размере 100 миллионов евро. «Очень часто это была геополитическая поддержка, не предназначенная для улучшения жизни граждан, а предназначенная для удержания при власти ряда коррупционеров, олигархических правительств», — объяснил Додон.

В январе он заявил, что намерен аннулировать соглашение об ассоциации с Европейским союзом. В декабре 2016-го Додон сообщил, что распорядился снять флаг Евросоюза со своей резиденции. По его словам, законодательство Молдавии «не предусматривает, что на государственных учреждениях должны развеваться другие стяги». Вместе с тем он отметил, что не имеет ничего против Евросоюза.