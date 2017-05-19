Додон отказался от денег Евросоюза

Президент Молдавии Игорь Додон обратился к чиновникам Евросоюза с призывом заморозить пакет помощи Кишиневу в размере 100 миллионов евро. Об этом он сказал в интервью «Радио Свобода».

Глава государства отметил, что приветствует принятое ЕС 16 мая решение о переносе минимум на месяц голосования о предоставлении финансовой помощи. «Молдова получает большую поддержку от наших зарубежных партнеров, и я им благодарен за это. Но очень часто это была геополитическая поддержка, не предназначенная для улучшения жизни граждан, а предназначенная для удержания при власти ряда коррупционеров, олигархических правительств», — объяснил Додон.

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16 мая европейские законодатели отложили предоставление финансовой помощи Молдавии в связи с озабоченностью по поводу политической ситуации в стране. В январе Европейская комиссия согласилась предоставить Кишиневу до 100 миллионов евро в виде грантов и кредитов в рамках новой программы макроэкономической помощи, чтобы помочь стране удовлетворить свои финансовые потребности.

Игорь Додон ранее выступал с критикой сложившихся между Молдавией и ЕС отношений. В частности, в январе он заявил, что намерен аннулировать соглашение об ассоциации с Европейским союзом. В декабре 2016-го Додон сообщил, что распорядился снять флаг Евросоюза со своей резиденции. По его словам, законодательство Молдавии «не предусматривает, что на государственных учреждениях должны развеваться другие стяги». Вместе с тем он отметил, что не имеет ничего против Евросоюза.