Порошенко пообещал помочь присоединить Приднестровье к Молдавии

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что будет способствовать восстановлению территориальной целостности Молдавии. Об этом он сказал в ходе встречи с премьер-министром республики Павлом Филипом, передает в понедельник, 17 июля, «Интерфакс-Украина».

«Мы, Украина, готовы максимально способствовать восстановлению территориальной целостности, суверенитету Молдавии и делать все для того, чтобы восстановить то, что 25 лет тому назад было спровоцировано и имеет такие тяжелые последствия для сотен тысяч людей, которые сегодня проживают в Приднестровье», — заявил Порошенко.

25 мая президент Молдавии Игорь Додон выразил мнение, что непризнанная Приднестровская Молдавская республика (ПМР) никогда не получит независимость и никогда не станет частью России. «Когда кто-то с левого берега говорит, что мы никогда не будем вместе, я спрашиваю: хотите в Украину? Вы должны выбрать, дорогие приднестровцы. Независимости не будет никогда. Статуса как субъекта Российской Федерации не будет, только объединение в рамках единого государства. Мы найдем формулу. Давайте обсуждать», — сказал молдавский лидер.

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Ранее в мае президент ПМР Вадим Красносельский заявил, что Тирасполь не интересует план федерализации Молдавии, поскольку Приднестровье хочет независимости, а затем объединения с Россией. Он также обвинил молдавских политиков в том, что они и сами не хотят федерализации и предложил сосредоточиться на вопросах экономики и культуры.

Конфликт между Кишиневом и ПМР, которая впоследствии провозгласила независимость от Молдавии, начался в 1989 году. Вооруженное противостояние было прекращено Россией в 1992 году. В Тирасполе не раз подчеркивали, что не собираются обсуждать вопрос о воссоединении с Кишиневом. В 2006 году в республике прошел референдум, в ходе которого подавляющее большинство жителей республики высказались за независимость с последующим вхождением в состав России.