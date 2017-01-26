В Приднестровье отказались проводить референдум о воссоединении с Молдавией

Президент непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский отверг предложение молдавского лидера Игоря Додона о проведении на обеих берегах Днестра референдума о воссоединении страны. Об этом он сказал в комментарии «Парламентской газете» в четверг, 26 января.

«Молдавия, как суверенное государство, может сколько угодно проводить любые референдумы, это их внутреннее дело. У нас в Приднестровье в 2006 году народ высказался за независимость Приднестровья с последующим вхождением его в состав России. Мы не видим необходимости проведения повторных референдумов по данному вопросу. Наш народ определился», — заявил Красносельский.

Днем ранее президент Молдавии Игорь Додон пообещал, что приднестровский вопрос будет решен на всенародном референдуме. Он предложил парламенту и правительству страны создать «единую платформу» для объединения страны.

Материалы по теме Приднестровская мечта Непризнанная республика хочет спокойной жизни в составе России

Додон также напомнил, что в ходе недавней встречи с Красносельским уже были достигнуты конкретные результаты: была упрощена процедура выезда из Приднестровья, «планируется подписать пакет документов, которые отвечали бы интересам жителей обоих берегов Днестра».

Первая за восемь лет встреча глав Молдавии и Приднестровья состоялась в Бендерах (входит в ПМР) в начале января. Политические вопросы на переговорах не затрагивались.

Конфликт между Кишиневом и непризнанной Приднестровской Молдавской республикой, которая впоследствии провозгласила независимость от Молдавии, начался в 1989 году. Вооруженное противостояние было прекращено Россией в 1992 году. Москва оказывает республике экономическую помощь, но принадлежность этой территории к Молдавии не оспаривает.

В сентябре 2006 года в Приднестровье состоялся референдум, в ходе которого большинство избирателей поддержали курс на независимость с последующим присоединением к России.