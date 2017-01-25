Президент Молдавии назвал способ урегулирования приднестровского конфликта

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что приднестровский вопрос будет решен на всенародном референдуме. Об этом он сказал в Кишиневе на своей первой пресс-конференции в качестве главы государства, передает в среду, 25 января, ТАСС.

«Я считаю, что по вопросу приднестровского урегулирования у президента, парламента и правительства не должно быть разногласий. Мы должны найти политическое решение, которое будет утверждено в ходе всенародного референдума», — отметил Додон. Он предложил парламенту и правительству страны создать «единую платформу» для воссоединения страны.

Президент Молдавии напомнил, что в ходе недавней встречи с лидером непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадимом Красносельским уже были достигнуты конкретные результаты: была упрощена процедура выезда из Приднестровья, «планируется подписать пакет документов, которые отвечали бы интересам жителей обоих берегов Днестра».

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Первая за восемь лет встреча глав Молдавии и Приднестровья состоялась в Бендерах (входит в ПМР) в начале января. Политические вопросы на переговорах не затрагивались.

В ноябре Додон заявил, что Кишинев сможет урегулировать приднестровский вопрос в течение ближайших полутора-двух лет. «Почему я так думаю? Всем — и России, и Западу — нужен положительный образец того, как можно договариваться. После Крыма, Грузии и многих других событий нужен пример — каким образом разрешать замороженные конфликты», — сказал он.

Конфликт между Кишиневом и непризнанной Приднестровской Молдавской республикой, которая впоследствии провозгласила независимость от Молдавии, начался в 1989 году. Вооруженное противостояние было прекращено Россией в 1992 году. Москва оказывает республике экономическую помощь, но принадлежность этой территории к Молдавии не оспаривает.