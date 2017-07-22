Рогозин заявил о готовности приехать в Молдавию на мотоцикле

Зампред российского правительства Дмитрий Рогозин готов прибыть в Молдавию на мероприятия, посвященные 25-летию миротворческой операции на Днестре, на вертолете или мотоцикле. Об этом политик написал в своем Facebook.

«Премьер Молдавии считает, что "Рогозин не должен прилетать на военном самолете". Хорошо. Тогда на выбор молдавских властей: вертолет или мотоцикл?» — написал политик, комментируя заявление премьер-министра Молдавии Павла Филипа о том, что ему не следует прилетать в республику на военном самолете.

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Рогозин добавил, что информация о его прибытии в Молдавию на военном самолете является выдумкой. «Странные они люди. Сначала сами придумали, что я лечу к ним на военном самолете (на ТУ-160, наверное), а потом поверив в эту чушь, устроили переполох. Даже не смешно уже», — указал политик.

20 июля сообщалось, что молдавское министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) запретило Рогозину прилететь в Кишинев на самолете ВВС России. Соответствующее письмо, по данным агентства, было направлено в российское посольство.

Президент Молдавии Игорь Додон, в свою очередь, заявил, что ждет российского вице-премьера на следующей неделе в Кишиневе.

21 июля 1992 года между Россией и Молдавией был подписан план мирного разрешения конфликта, с которым согласилась приднестровская сторона. 29 июля в Бендеры и Дубоссары были введены миротворческие силы России. 1 августа завершилось разведение вооруженных формирований конфликтующих сторон.

