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Россия выразила Румынии протест из-за разворота самолета с Рогозиным

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Временному поверенному в делах Румынии в России Виорелу Кожокару выражен решительный протест в связи с тем, что румынские власти отказались пропустить через свое воздушное пространство гражданский самолет, на борту которого находился вице-премьер Дмитрий Рогозин. Об этом сообщается на сайте российского МИД.

«Было подчеркнуто, что под угрозу была поставлена безопасность более 160 пассажиров, летевших упомянутым рейсом. Они не смогли своевременно добраться до места назначения», — отмечается в заявлении ведомства.

В МИД добавили, что Москва расценивает этот инцидент как сознательную провокацию, наносящую ущерб двусторонним отношениям. «Призываем власти Румынии провести тщательное расследование произошедшего и представить российской стороне соответствующие объяснения», — подытожили в министерстве.

Румынские власти не позволил воздушному судну авиакомпании S7 с Рогозиным на борту пролететь через воздушное пространство страны в Кишинев, где у вице-премьера запланированы переговоры с молдавским президентом Игорем Додоном. В S7 утверждают, что Бухарест мотивировал решение тем, что один из пассажиров — «санкционная фигура». Лайнер был вынужден сесть в Минске.

Сам Рогозин пояснил, что решение лететь регулярным рейсом было принято после того, как несколько лет назад румынские власти пытались принудить к посадке чартерный рейс, которым летел чиновник.

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