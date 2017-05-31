Дипломатом в спину

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Почему Молдавия решила выслать пять сотрудников посольства России

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Игорь Додон
Игорь Додон
Фото: Анна Исакова / ТАСС

Отношениям Москвы и Кишинева, которые после избрания президентом Молдавии Игоря Додона вызывали столько оптимизма, нанесен чувствительный удар. МИД Молдавии объявил о высылке из страны пяти российских дипломатов; они должны покинуть страну в течение 72 часов. «Лента.ру» разбиралась в причинах внешнеполитического демарша Кишинева.

Без имен и причин

Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдавии вечером 29 мая направило в посольство России ноту с требованием к пятерым дипломатам покинуть страну. «Мы получили соответствующий документ, изучаем его. Пока ничего не будем комментировать», — сказал посол России в Молдавии Фарит Мухаметшин. Премьер-министр Молдавии Павел Филип объяснил, что российские дипломаты должны быть высланы из республики, так как власти получили некую информацию от спецслужб. «Это все, что я могу сказать к этому моменту. Не могу сообщить все мотивы, которые были предоставлены спецслужбами», — отметил Филип.

Не уточнялись не только причины, но и имена высланных дипломатов. По данным СМИ, среди них есть помощник военного атташе российского посольства в республике Александр Грудин. В марте в молдавской контрразведке заявили, что он поддерживал контакты с бывшим депутатом парламента республики Юрием Болбочану, задержанным в ходе расследования дела о шпионаже в пользу России.

По данным газеты «Коммерсантъ», среди персон нон грата оказались также военный атташе посольства России — полковник Игорь Довбня, и первый секретарь диппредставительства Ринат Андержанов, имена которых появлялись в прессе. В марте Министерство обороны Молдавии выразило возмущение действиями Довбни из-за того, что он принял участие в мероприятиях в Приднестровье, посвященных началу вооруженного конфликта на Днестре, — в частности, участвовал в возложении цветов к мемориалу воинской славы в Дубоссарах. Андержанова в августе 2016 года молдавские СМИ обвинили в управлении автомобилем с дипномерами в состоянии алкогольного опьянения. В пресс-службе посольства России тогда ответили, что нарушал общественный порядок не Андержанов, а те, кто снимал его машину на видео.

Парадоксальной для стороннего наблюдателя может показаться реакция на произошедшее президента страны Игоря Додона. «Хочу заявить, что глубоко возмущен недружественным шагом со стороны представителей молдавской дипломатии и осуждаю его самым категоричным образом», — сказал он, добавив, что считает высылку дипломатов возмутительным жестом в отношении «нашего стратегического партнера — Российской Федерации». «Это, скорее всего, сделано по заказу с Запада, может, даже из-за океана, со стороны тех, кто обеспокоен, что между президентурой и Кремлем наконец-то был достигнут конструктивный и эффективный диалог», — предположил молдавский лидер.

Гастарбайтеры с вином

Большинство наблюдателей сходятся во мнении, что причина скандала — внутриполитические конфликты в Молдавии. Додон стал президентом страны в ноябре 2016-го и основательно спутал карты сторонникам евроинтеграции. Еще в ходе предвыборной кампании он призывал к нормализации отношений с Москвой и отказу от западного внешнеполитического вектора, жестко критиковал сторонников объединения страны с Румынией.

После победы Додон приступил к реализации своих намерений. Сразу после его избрания со здания резиденции президента Молдавии был снят флаг Евросоюза, осталось только государственное полотнище. В отставку с формулировкой «за заигрывание с НАТО» был отправлен министр обороны страны Анатолий Шалару.

Молдавский лидер объявил о готовности к компромиссам с Приднестровьем для решения конфликта. Додон дважды встретился с приднестровским коллегой Вадимом Красносельским, а ведь предыдущая встреча лидеров этих республик случилась аж в 2008 году. Первая беседа состоялась в январе этого года в приднестровских Бендерах; 30 марта политики общались в резиденции Додона в Голерканах на берегу Днестра. Известно, что вопросы статуса Приднестровья не обсуждались, но диалог политиков дал надежду на решение важных гуманитарных вопросов — например, о восстановлении телефонной связи, признании дипломов вузов и автомобильных номеров, упорядочении пограничного контроля.

Додон отказался от кредита Евросоюза в размере 100 миллионов евро, заявил о желании расторгнуть соглашение об ассоциации с ЕС и исключил вступление страны в НАТО. Вместе с тем страна по его просьбе получила статус наблюдателя в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Особую активность Додон развил на российском направлении. В 2017-м он уже трижды прилетал в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Поездка в январе стала первым за девять лет визитом молдавского лидера в Москву. Во время второго визита Додон привез российскому коллеге молдавского вина, и вскоре Роспотребнадзор разрешил поставки в Россию 20 видов молдавских вин. Глава надзорного ведомства Анна Попова при этом допустила, что большая часть молдавских виноделен может поставлять продукцию на российский рынок. Додону также удалось добиться амнистии для гастарбайтеров, нарушивших миграционное законодательство в России. С 1 марта в течение 20 дней те, кто находился в РФ незаконно, могли легализовать свое пребывание, обратившись в местные отделения миграционного контроля. Известно, что воспользоваться возможностью легализации своего пребывания на российской территории могли 250 тысяч молдавских трудовых мигрантов; еще для 17,5 тысячи граждан Молдавии могут отменить уже введенный запрет на въезд в РФ.

Понятно, что на экономику страны все это воздействует исключительно положительно, однако прозападная молдавская элита оказывает Додону серьезное сопротивление. Полномочия главы государства ограничены, страна является парламентской республикой, а в законодательном органе велико влияние прозападных либералов. 18 мая Либеральная партия страны инициировала сбор подписей за импичмент президента страны Игоря Додона. Председатель партии Михай Гимпу объяснил, что считает Додона главной угрозой для республики, которая с его помощью рискует вновь попасть под влияние России.

Референдум раздора

В Москве многие обратили внимание на внутриполитический аспект скандального решения. Заместитель главы МИД России Григорий Карасин пообещал жесткий ответ. О формах и параметрах внешнеполитическое ведомство будет думать в ближайшее время. «Это грубая провокация, удар по тем силам в Молдавии во главе с президентом Игорем Додоном, которые реально выступают за нормализацию и оздоровление двусторонних отношений с Россией», — сказал Карасин.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала действия Кишинева возмутительными. «Ситуация парадоксальная, но показательная: очевидно, что к работе российских дипломатов она никак не относится, а демонстрирует развитие ситуации в Молдавии», — подчеркнула Захарова.

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин выразил мнение, что инцидент связан с обострением борьбы между президентом с одной стороны и сформированным парламентом правительством — с другой: «Очевидно, что эта борьба выплеснулась в межгосударственные отношения. Это лишний раз свидетельствует о том, что она приобретает все более острые формы».

Заведующий отделом Приднестровья и Молдовы Института стран СНГ Сергей Лавренов объяснил «Ленте.ру», что в Кишиневе сформировалось два центра силы: «Один, условно пророссийский, возглавляет президент. Другой образовался вокруг олигарха, лидера Демократической партии Владислава Плахотнюка, который во многом контролирует политический процесс в республике. Он недавно ездил в Вашингтон, где встречался с ответственными лицами Госдепартамента. Известно, в частности, что обсуждались меры по сокращению российского влияния на постсоветское пространство, на это должны быть выделены определенные средства. Соответственно, Плахотнюк заинтересован в проведении такой политики».

Директор молдавского Института эффективной политики Виталий Андриевский считает, что сложившаяся ситуация выгодна и Додону, и его оппонентам. «Додон может еще сильнее консолидировать вокруг себя пророссийских избирателей, либералы — проевропейских. Объективно получается, что обе стороны работают друг на друга, — считает эксперт. — Политикам выгодно делить людей на тех, кто за Москву и кто за Брюссель. На второй план отходят вопросы бедности, коррупции чиновников и многое другое, что им не очень нравится обсуждать. Я бы обратил внимание на то, что Додон очень быстро отреагировал, и его реакция была гораздо более жесткой, чем ответ Москвы».

Андриевский напомнил также, что глава государства назначил на сентябрь этого года консультативный референдум о наделении президента полномочиями по роспуску парламента. По словам политолога, чем ближе к дате всенародного волеизъявления, тем острее будет внутриполитическая борьба в стране.

Игорь Кармазин

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