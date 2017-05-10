Бизнес
 

Роспотребнадзор разрешил поставки 20 видов молдавских вин

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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) разрешила поставки в Россию 20 видов молдавских вин. Об этом говорится в сообщении службы.

Такое решение было принято по результатам экспертизы документации и лабораторных исследований образцов винодельческой продукции предприятия «Комбинат по производству вин "Крикова"» (SA «CRICOVA» Республика Молдова).

«По результатам выданы положительные заключения на представленные 20 видов винодельческой продукции. Комбинату по производству вин "Крикова" (SA «CRICOVA») разрешены поставки указанной продукции в Российскую Федерацию», — говорится в сообщении службы.

Отмечается, что поставки продукции с предприятия будут осуществляться, как и ранее, в режиме одного окна.

В конце февраля глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила, что большая часть молдавских виноделен может поставлять продукцию на российский рынок. Сообщалось, что специалисты надзорного ведомства обследовали тринадцать винодельческих предприятий и пришли к выводу, что большая их часть может поставлять продукцию в Россию после лабораторных испытаний и предоставления необходимой документации.

Запрет на импорт молдавских вин впервые был введен в 2006 году. Его инициатором стал Геннадий Онищенко, в то время занимавший должность главного санитарного врача России. Решение было аргументировано наличием в продукции пестицидов.

В сентябре 2013 года Россия снова приостановила ввоз вин из Молдавии, после того как было выявлено несколько партий молдавской алкогольной продукции, не соответствующих требованиям безопасности. Усиление контроля над поставками молдавской продукции было связано с подписанием страной соглашения о зоне свободной торговли с ЕС в 2014 году. В Роспотребнадзоре не исключали, что через республику может осуществляться реэкспорт европейской продукции.

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