Додон привез Путину вина

Президент Молдавии Игорь Додон привез российскому лидеру Владимиру Путину несколько ящиков молдавского вина. Об этом сообщает РИА Новости в пятницу, 17 марта.

«У вас есть своя коллекция в Криково еще с 2002-2003 года, — сказал Додон на встрече с Путиным. — Несколько десятков бутылок из вашей личной коллекции привез».

Журналист «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов написал на своей странице в Twitter, что президент России ответил на это шуткой. «Мое же мне привезли», — отметил он.

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Как отмечает ТАСС, в начале встречи молдавский лидер вручил президенту России одну из бутылок.

Лидеры двух стран договорились обсудить пути урегулирования ситуации в непризнанной Приднестровской молдавской республике (ПМР), а также вопросы экономического сотрудничества. Додон, кроме того, предложил затронуть тему «досадного случая дипломатического демарша» (в начале марта Кишинев отозвал из России посла Дмитрия Брагиша; отмечалось, что этот шаг стал следствием противостояния молдавского лидера с кабмином страны — прим. «Ленты.ру»).

Ранее в пятницу в рамках бизнес-конференции «Россия — Молдова: расширение делового сотрудничества», которая проходит в Москве, Додон заявил о начале нового этапа сотрудничества с Россией.

Визит в Россию в январе этого года стал первой зарубежной поездкой Додона в качестве президента Молдавии. Переговоров на таком высоком уровне между Москвой и Кишиневом не было с 2009 года.

