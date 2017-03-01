Победители Универсиады одарили Путина плюшевой лайкой

Президенту России Владимиру Путину в ходе поездки в Красноярск подарили символ Универсиады, которая пройдет в сибирском городе в 2019 году, — игрушечную лайку. Об этом сообщает «Российская газета» в среду, 1 марта.

Плюшевую U-лайку и вымпел главе государства вручил двукратный победитель и серебряный призер зимней Универсиады-2017 по биатлону Сергей Корастылев.

Путин поздравил всех российских спортсменов с победой на соревнованиях, прошедших в этом году в Алма-Ате. «Совсем недавно, пару-тройку дней назад я встречался с президентом Казахстана [Нурсултаном Назарбаевым], он говорил о выступлении своих спортсменов, о вашем выступлении. Они не очень переживают... гордятся своим вторым местом», — сказал российский лидер.

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Он выразил надежду, что спортсмены, участвовавшие в зимней Универсиаде-2017, выступят и на соревнованиях в Красноярске через два года. «Будете хорошей сменой в спорте высших достижений», — добавил президент.

26 февраля сообщалось, что Путин и Назарбаев перед официальными переговорами покатались вместе на горных лыжах на курорте неподалеку от Алма-Аты.

Сборная Россия, в которую вошли более 300 студентов из 38 регионов страны, обеспечила себе первое место в медальном зачете Универсиады досрочно после победы отечественных хоккеисток в матче с канадками. По итогам соревнований Россия завоевала 71 медаль, в том числе 29 золотых.