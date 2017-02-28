Игроки красноярского «Енисея» попросили президента спасти русский хоккей с мячом

Игроки красноярского «Енисея» попросили президента России Владимира Путина спасти русский хоккей с мячом. Видеозапись опубликована на YouTube-канале «Летучий Боцман».

Спортсмены встали на сторону игроков архангельского «Водника», которые уступили иркутскому «Байкалу-Энергии» в матче чемпионата России со счетом 9:11, причем все мячи в свои ворота забросил форвард «Водника» Олег Пивоваров. Также они обратили внимание на сложную ситуацию, возникшую в этом виде спорта.

Матч состоялся 26 февраля в Архангельске и завершился поражением хозяев площадки со счетом 9:11, причем все 20 мячей хоккеисты забили в собственные ворота. Как объяснил начальник «Водника» Дмитрий Минин, голы архангельской и иркутской команд были протестом против Федерации хоккея с мячом России (ФХМР).