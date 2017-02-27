Начальник клуба по бенди объяснил забитые игроками мячи в свои ворота

Забитые в свои ворота архангельской и иркутской командами мячи были протестом против Федерации хоккея с мячом России (ФХМР). Об этом заявил председатель Федерации бенди Архангельской области и начальник местного клуба «Водник» Дмитрий Минин, текст опубликован на странице организации во «ВКонтакте».

«Это был наш протест. Протест против всех тех беззаконных действий ФХМР, которые творятся в последние годы», — заявил Минин.

По его словам, «сложилась страшная ситуация, когда любой, кто посмеет выступить с критикой федерации, нещадно карается». «Вспомним недавнюю ситуацию с заслуженным тренером России Сергеем Ломановым. Он посмел выступить против — и тут же был дисквалифицирован на два года», — отметил он.

Функционер также попросил прощения у ветеранов и болельщиков. «Дальше молчать нельзя. Федерация убивает хоккей с мячом в России», — добавил Минин.

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27 февраля стало известно, что результат матча между архангельским «Водником» и иркутским «Байкалом-Энергией» аннулирован. Была назначена переигровка, которая состоится на нейтральном поле в Обухово 3 марта.

«Водник» и «Байкал-Энергия» забили 20 мячей в свои ворота в матче национального чемпионата 26 февраля, прошедшего в Архангельске. Хозяева стали забивать мячи в свои ворота. Иркутская команда ответила тем же. Встреча, за которой наблюдали 1500 зрителей, завершилась поражением «Водника» со счетом 9:11.