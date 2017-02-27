Команды забили 20 мячей в свои ворота в игре чемпионата России по бенди

Архангельский «Водник» и иркутский «Байкал-Энергия» забили 20 мячей в свои ворота в матче чемпионата России по хоккею с мячом. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» со ссылкой на протокол матча.

Встреча состоялась в воскресенье в Архангельске и завершилась со счетом 11:9 в пользу гостей. Первый тайм закончился со счетом 0:0. Первый автогол был забит на 68-й минуте игроком «Водника», после этого к 75-й минуте счет стал 3:0 в пользу «Байкала-Энергии». Гости затем ответили девятью мячами, забитыми в свои ворота с 77-й по 83-ю минуту.

Член исполкома Федерации хоккея с мячом России (ФХМР) Сергей Мяус прокомментировал произошедшее на льду. «Я смотрел этот матч — до сегодняшнего дня я считал, что забивать в свои ворота невозможно, а игроки и тренеры обеих команд, видимо, рассудили по-своему. Это, мягко говоря, неправильно. Как говорит тренер иркутской команды Евгений Ерахтин, они поддались на провокацию и стали забивать в свои ворота. Это нонсенс, конечно», — приводит слова Мяуса «Р-Спорт».

Функционер также добавил, что в понедельник Контрольно-дисциплинарный комитет ФХМР разберет произошедшее в матче. «Есть регламент, в котором предусмотрены различные санкции — снятие команды с соревнований, снятие турнирных очков, техническое поражение, аннулирование результата. Я с таким не сталкивался никогда, это произошло впервые. Это плевок в сторону федерации, в сторону нашего виду спорта», — заявил Мяус.