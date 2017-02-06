Забывшая слова гимна России перед финалом ЧМ певица объяснила причины казуса

Причиной казуса при исполнении гимна России перед финальным матчем чемпионата мира по хоккею с мячом стал технический сбой. Об этом рассказала исполнявшая гимн Кристина Жмудская. Ее слова приводит «Советский спорт».

«Мы репетировали за 1,5 часа до матча, и все было нормально — я слышала себя в наушниках. Это просто необходимое условие. А во время церемонии в наушники не шло ни-че-го! В таких условиях петь просто невозможно. Я достала наушники и стала показывать организаторам, что звук не идет», — пояснила она.

Жмудская, которая не является профессиональной певицей, также рассказала о волнении во время исполнения гимна. «Сначала я сильно растерялась. Но потом все-таки увидела и услышала, что многие поют вместе со мной. После такого казуса я пошла плакать в туалет. Чуть позже все меня успокаивали и говорили, что это просто техническая накладка», — добавила Жмудская.

5 февраля болельщики освистали неудачно исполненный гимн России на финале ЧМ по бенди. Встреча прошла в шведском Сандвикене и завершилась победой хозяев со счетом 4:3.

В 2018 году чемпионат мира пройдет в Хабаровске.