Министр спорта призвал наказать забивавших мячи в свои ворота хоккейные команды

Министр спорта России Павел Колобков раскритиковал участников матча чемпионата России по хоккею с мячом между архангельским «Водником» и иркутским «Байкалом-Энергией». Его слова в понедельник, 27 февраля, приводит ТАСС.

«Сегодня состоится заседание КДК федерации, где будет рассматриваться этот дичайший случай. Хоккеисты на какой-то момент забыли, что играют для зрителей, которые пришли на трибуны, для своих болельщиков. По моему мнению, все, кто участвовал в этом цирке, должны понести заслуженное наказание, чтобы впредь такого не повторилось», — заявил Колобков.

Чиновник назвал случившееся цирком и отметил, что произошедшее нанесло удар по развитию бенди в России.

26 февраля «Водник» и «Байкал-Энергия» забили 20 мячей в свои ворота. Встреча завершилась поражением хозяев льда со счетом 9:11, благодаря чему «Водник» избежал встречи с действующим чемпионом России красноярским «Енисеем» в 1/4 финала турнира.

На трибунах стадиона в Архангельске присутствовали 1500 зрителей.