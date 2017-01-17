Тренер сборной России по бенди объяснил причины невызова на ЧМ капитана команды

Главный тренер сборной России по хоккею с мячом Сергей Мяус в беседе с корреспондентом «Ленты.ру» заявил об отсутствии конфликта с капитаном команды Сергеем Ломановым, который не попал в заявку на предстоящий чемпионат мира в Швеции. Специалист объяснил свое решение обновлением команды.

«Первая причина, по которой в составе нет Сергея Ломанова, — спортивная составляющая. Я людей в команду наигрываю не один год. Ребята, которые сейчас выходят в лидеры, играли у меня шесть лет назад в юношеской сборной. У нас сейчас создан прекрасный коллектив, я не хочу это ломать», — сказал Мяус.

Главный тренер опроверг слухи о конфликте с хоккеистом, но отметил, что дисквалификация тренера «Енисея» Сергея Ломанова-старшего повлияла на решение о невызове его сына в сборную. «В декабре возникла неприятная ситуация, когда исполком Федерации хоккея с мячом России вынес решение о дисквалификации Сергея Ломанова-старшего. Тогда начались споры, разговоры. Я не хочу, чтобы на ближайшем чемпионате мира это влияло на команду», — признался Мяус, но допустил, что в будущем Сергей Ломанов-младший может вернуться в команду.

Ранее во вторник, 17 января, тренерский штаб сборной России назвал состав на чемпионат мира, который пройдет в шведском Сандвикене. Соревнования состоятся с 29 января по 5 февраля. Сборная России побеждала на четырех предыдущих чемпионатах мира.

36-летний Сергей Ломанов, ныне выступающий за шведский «Венерсборг», в составе сборной России девять раз выигрывал чемпионат мира.

6 декабря Федерация хоккея с мячом России (ФХМР) дисквалифицировала главного тренера красноярского клуба «Енисей» Сергея Ломанова на 2,5 года. В качестве причины были указаны «многократные грубые и циничные нарушения регламента всероссийских соревнований».

Ломанов-старший, будучи игроком, пять раз становился чемпионом мира. Является десятикратным чемпионом СССР в составе «Енисея». С 2006 по 2007 год возглавлял сборную России, которую привел к золотым медалям мирового первенства — 2007.