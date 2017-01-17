Девятикратный чемпион мира остался вне состава сборной России по бенди на ЧМ

Тренерский штаб сборной России по хоккею с мячом во главе с Сергеем Мяусом назвал состав на чемпионат мира, который пройдет в шведском Сандвикене. Об этом сообщается на сайте Федерации хоккея с мячом России (ФХМР).

В состав сборной вошли 19 игроков. Среди них нет форварда шведского «Венерсборга» Сергея Ломанова, который, защищая цвета национальной команды России, девять раз выигрывал чемпионат мира. Полностью список приглашенных на турнир игроков выглядит следующим образом:

Вратари: Роман Черных («Енисей»), Денис Рысев («Байкал-Энергия»)

Защитники: Павел Булатов («Венерсборг», Швеция), Юрий Викулин, Михаил Прокопьев (оба — «Енисей»), Василий Грановский, Алексей Чижов, Валерий Ивкин (все — «СКА-Нефтяник»)

Полузащитники: Алан Джусоев («Сандвикен», Швеция), Дмитрий Савельев, Янис Бефус (оба — «Водник»), Сергей Шабуров («Динамо-Москва»), Максим Ишкельдин, Юрий Шардаков, Александр Антипов (все — «СКА-Нефтяник»)

Нападающие: Евгений Иванушкин («Байкал-Энергия»), Артем Бондаренко («СКА-Нефтяник»), Никита Иванов («Венерсборг, Швеция), Алмаз Миргазов («Енисей»)

Соревнования пройдут с 29 января по 5 февраля. Сборная России побеждала на четырех предыдущих чемпионатах мира.