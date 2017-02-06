Оргкомитет чемпионата мира по бенди извинился за инцидент с российским гимном

Организаторы чемпионата мира по хоккею с мячом извинились за накладки во время исполнении российского гимна перед финальным матчем турнира между сборными России и Швеции. Об этом в понедельник, 6 февраля, сообщается на сайте турнира.

«Технические проблемы вызвали эхо в наушниках Кристины, что создало ей проблемы при исполнении гимна России перед матчем со Швецией. Мы приносим извинения россиянам», — гласит заявление организаторов.

Ранее, 6 февраля, исполнявшая гимн России певица Кристина Жмудская рассказала, что проблемы были вызваны техническими проблемами с оборудованием. По ее словам, она растерялась, а потом пошла плакать в туалет.

5 февраля болельщики освистали неудачно исполненный гимн России на финале мирового первенства по бенди. Встреча состоялась в шведском Сандвикене и завершилась победой хозяев со счетом 4:3.