Результат скандального матча чемпионата России по хоккею с мячом аннулирован

Результат матча чемпионата России по хоккею с мячом между архангельским «Водником» и иркутским «Байкалом-Энергией» аннулирован, назначена переигровка. Об этом в понедельник, 27 февраля, сообщается на сайте Федерации хоккея с мячом России (ФХМР).

ФХМР провела предварительно заседание Контрольно-дисциплинарного комитета, постановившее аннулировать результат встречи и назначить переигровку на нейтральном поле, которая состоится в Обухово 3 марта и начнется в 13:00.

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28 февраля в офисе ФХМР состоится расширенное заседание КДК с участием представителей обеих команд. Президент федерации Борис Скрынник признался, что организация не может связаться с руководством «Водника», в связи с чем обратилась к властям.

«Сейчас официально запросили Министерство спорта России, чтобы оно обязало представителей "Водника" присутствовать на заседании контрольно-дисциплинарного комитета, а не прятаться, так как это не терпит отлагательств. Представителей «Водника» мы не можем найти», — цитирует Скрынника ТАСС.

«Водник» и «Байкал-Энергия» забили 20 мячей в свои ворота в матче национального чемпионата 26 февраля. Пытаясь избежать встречи с действующим чемпионом России красноярским «Енисеем» в 1/4 финала турнира, архангельцы, игравшие дома, стали забивать мячи в свои ворота. Иркутская команда ответила тем же. Встреча, за которой наблюдали 1500 зрителей, завершилась поражением «Водника» со счетом 9:11.