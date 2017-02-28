В «Воднике» заявили о тяжелом состоянии забившего в свои ворота 11 мячей игрока

Начальник архангельского «Водника» Дмитрий Минин рассказал, что хоккеист команды Олег Пивоваров забил 11 мячей в свои ворота в состоянии аффекта. Об этом во вторник, 28 февраля, сообщает «Р-Спорт».

«Установку команде дал я. Я сказал, что мы сегодня не будем выигрывать. И в решении Пивоварова забить 11 мячей его вины нет, это было сделано в состоянии аффекта. Он сейчас находится в тяжелом состоянии. У него поднялось давление, ему было плохо. Клуб Олега не бросит», — заявил Минин.

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Во встрече чемпионата России по бенди между «Водником» и иркутским «Байкалом-Энергией» (9:11) было зафиксировано 20 автоголов. В составе архангельцев 11 мячей оказались на счету Пивоварова. Проигравшей команде доставался более удобный соперник в плей-офф турнира, поэтому оба коллектива стремились к поражению в этом матче.

По итогам встречи главные тренеры команд были дисквалифицированы на 2,5 года. Клубы оштрафованы на 300 тысяч, а результат встречи аннулирован. Санкции в отношении Минина и Пивоварова будут вынесены в среду, 1 марта.