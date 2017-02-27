Букмекеры заявили об отсутствии активности на скандальном матче по бенди

Российские букмекеры не зафиксировали подозрительной активности вокруг матча чемпионата России по хоккею с мячом между архангельским «Водником» и иркутским «Байкалом-Энергией». Об этом сообщает «Рейтинг Букмекеров».

Заместитель генерального директора по трейдингу компании «Лига Ставок» Максим Афанасьев сообщил, что ставки на эту встречу принимались, никаких странностей не было выявлено.

«Необъяснимые движения коэффициентов вкупе с сомнительной ценностью матча, когда обеим командам был выгоден один и тот же результат, заставили нас перестраховаться и не давать этот матч в лайве (возможность делать ставку по ходу игры, — прим. «Ленты.ру»). Что касается подозрительной активности, то таких случаев на матчах по бенди совсем немного», — заявили представители компании «Балтбет».

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В понедельник, 27 февраля, стало известно, что результат матча между архангельским «Водником» и иркутским «Байкалом-Энергией» аннулирован. Была назначена переигровка, которая состоится на нейтральном поле в Обухово 3 марта.

Встреча, прошедшая 26 февраля, завершилась со счетом 11:9 в пользу «Байкала-Энергии». Все мячи были забиты в свои ворота.