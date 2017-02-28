Тренеров команд-участниц скандального матча по бенди дисквалифицировали

Главный тренер архангельского «Водника» Игорь Гапанович и его коллега из иркутского «Байкал-Энергии» Евгений Ерахтин дисквалифицированы на 2,5 года. Такие решения приняты на заседании Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Федерации хоккея с мячом России (ФХМР). Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Также клубы заплатят по 300 тысяч рублей штрафа. Решения по наказаниям для начальника «Водника» Дмитрия Минина, старшего тренера команды Николая Яровича и нападающего клуба Олега Пивоварова будут обнародованы в среду, 1 марта, до 17:00 по московскому времени.

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В понедельник, 27 февраля, результат матча заключительного тура второго этапа чемпионата России между «Водником» и «Байкалом-Энергией» (9:11) был аннулирован. Переигровка состоится на нейтральном поле в Обухово, 3 марта.

Матч стал скандальным из-за того, что все двадцать забитых мячей были автоголами, причем в составе «Водника» «отличался» только Пивоваров. Обе команды демонстрировали явное нежелание побеждать. По предварительной информации, клубы хотели занять более низкое место в турнирной таблице, чтобы в плей-офф попасть на удобного соперника.