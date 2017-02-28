Забивший 11 мячей в свои ворота хоккеист проигнорировал заседание КДК ФХМР

Нападающий архангельского «Водника» Олег Пивоваров, забивший 11 мячей в свои ворота в матче против иркутской «Байкал-Энергии», не прибыл на заседание Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Федерации хоккея с мячом России (ФХМР). Об этом сообщает ТАСС.

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Расширенное заседание КДК по ситуации, произошедшей в матче, проходит во вторник, 28 февраля в Москве. В понедельник на предварительном заседании было принято решение аннулировать результат встречи между «Водником» и «Байкал-Энергией» и назначить переигровку на 3 марта. Встреча пройдет в подмосковном Обухово.

27 февраля член исполкома ФХМР, главный тренер национальной сборной Сергей Мяус призвал жестко наказать всех виновников произошедшего. Он заявил, что участники инцидента плюнули в душу и себе и болельщикам, передает kp.ru.

Матч, проходивший в Архангельске 26 февраля, завершился со счетом 11:9 в пользу «Байкал-Энергии». По ходу матча команды своими действиями показывали явное нежелание бороться за победу, так как хотели выбрать себе удобного соперника по плей-офф. Все 20 мячей в матче были забиты игроками в свои ворота.