Сборная России досрочно выиграла медальный зачет зимней Универсиады в Алма-Ате

Сборная России досрочно обеспечила себе первое место в медальном зачете Универсиады в Алма-Ате. Это произошло после победы отечественных хоккеисток в финальном матче с командой Канады. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Российские хоккеистки победили в финале со счетом 4:1. Эта награда высшей пробы стала для сборной России 23-й на Универсиаде-2017. У ближайшего преследователя — сборной Казахстана — на данный момент 10 золотых медалей.

На Универсиаде неразыгранными остались 16 комплектов наград. Казахстан выбыл из борьбы в четырех случаях из 16: женском и мужском керлинге, мужском хоккее, а также в женском сноуборде. Даже в том случае, если хозяева турнира выиграют все оставшиеся 12 золотых наград, то все равно не обойдут россиян в медальном зачете.

Универсиада проходит в Алма-Ате с 29 января по 8 февраля. Следующие соревнования пройдут в 2019 году в Красноярске.