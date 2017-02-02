Радионова завоевала золото Универсиады в фигурном катании

Российская фигуристка Елена Радионова завоевала золотую медаль на Универсиаде, которая проходит в Алма-Ате (Казахстан). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Россиянка набрала 197,24 балла по сумме короткой и произвольной программ. Второе и третье место заняли японки Рин Нитайя (187,18) и Хинано Исобэ (174,27) соответственно. Другая россиянка Елизавета Туктамышева показала четвертый результат (172,31), Алена Леонова (171,06) — пятый.

В активе сборной России, возглавляющей медальный зачет — 14 золотых наград.

18-летняя Радионова — бронзовый призер чемпионата мира и двукратный серебряный призер чемпионата Европы.

Соревнования в Алма-Ате завершатся 8 февраля. Следующая Универсиада пройдет в 2019 году в Красноярске.