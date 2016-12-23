Медведева обновила личный рекорд в короткой программе на ЧР по фигурному катанию

Фигуристка Евгения Медведева обновила личный рекорд по набранным баллам и стала лидером по итогам короткой программы на чемпионате России в Челябинске. Об этом сообщается на сайте соревнований.

За прокат спортсменка получила от судей 80,08 балла. Мировой рекорд в короткой программе (79,21 балла), который может быть зафиксирован только на международных соревнованиях, также принадлежит Медведевой. Он был установлен в финале Гран-при в Марселе 10 декабря.

На второй строчке по итогам первого соревновательного дня расположилась Мария Сотскова, набравшая 74,39 балла. Третье место занимает Алина Загитова (74,26). Четвертое и пятое места занимают две участницы финала Гран-при в Марселе Анна Погорилая (73,45) и Елена Радионова (70,19) соответственно.

Произвольную программу спортсменки представят в субботу, 24 декабря. Начало соревнований в 17:30 мск.