Спорт
 

Хоккеист сборной России забросил шайбу на Универсиаде в стиле Гранлунда

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Нападающий сборной России по хоккею Кирилл Пилипенко забросил шайбу в ворота команды Японии в стиле финна Микаэля Гранлунда. Видео было опубликовано на странице «Хоккей России» в Twitter.

Это случилось в четвертьфинальном матче Универсиады, который прошел в воскресенье, 5 февраля, и завершился со счетом 9:2 в пользу российской команды. 7 февраля в полуфинале сборная России сыграет с командой Канады.

Пилипенко в настоящее время выступает за клуб Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) «Динамо» из Балашихи. На счету 20-летнего хоккеиста 26 очков (13 голов и 13 результативных передач) в 29 матчах текущего сезона.

Универсиада проходит в Алма-Ате (Казахстан) с 29 января по 8 февраля. Следующие соревнования пройдут в 2019 году в Красноярске.

Финский нападающий Микаэль Гранлунд в аналогичном стиле забросил шайбу в ворота сборной России полуфинале чемпионата мира 2011 года. Тот матч завершился со счетом 3:0 в пользу финнов.

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