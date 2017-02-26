Путин и Назарбаев вместе покатались на лыжах

Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев вместе покатались на горнолыжном курорте неподалеку от Алма-Аты. Об этом в воскресенье, 26 февраля, РИА Новости рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Неформальная встреча глав государств предваряла переговоры, которые пройдут в Алма-Ате 27 февраля. После этого российский лидер отправится в Таджикистан и Киргизию.

Это уже не первый раз, когда Путин и Назарбаев вместе катаются на горных лыжах. Например, в 2002 году они отдыхали на казахстанском курорте Чимбулак по окончании неформального саммита СНГ. Фотографию с лидерами двух стран, в частности, публиковало агентство РИА Новости.

Путин занимается восточными единоборствами, он — мастер спорта по дзюдо и самбо. Также российский лидер катается на горных лыжах и увлекается игрой в хоккей.