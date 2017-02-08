Сборная России по хоккею завоевала золото Универсиады в Алма-Ате

Хоккеисты сборной России победили команду Казахстана в финальном матче Универсиады в Алма-Ате. Об этом сообщается на сайте Федерации хоккея России.

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу россиян. Единственную шайбу на 42-й минуте встречи забросил Даниил Ильин. Бронзовыми призерами Универсиады стали канадцы, которые в матче за третье место со счетом 4:3 обыграли команду Чехии.

Финал хоккейного турнира закрыл соревновательную программу Универсиады, сборная России одержала победу в общекомандном медальном зачете, завоевав 71 награду (29 золотых, 27 серебряных и 15 бронзовых). Второе место заняли казахстанцы (11, 8, 17), на третьей строчке расположились спортсмены из Южной Кореи (11, 5, 5).