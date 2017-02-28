Роспотребнадзор допустил возвращение молдавского вина в Россию

Большая часть молдавских виноделен может поставлять продукцию на российский рынок. Об этом во вторник, 28 февраля, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает kp.ru.

По ее словам, специалисты надзорного ведомства обследовали тринадцать винодельческих предприятий во время командировки в Молдавию. Согласно их вердикту, большая часть виноделен может поставлять продукцию в Россию — после лабораторных испытаний и предоставления необходимой документации.

Ранее в феврале главный редактор портала «Алкоголь.ру» Михаил Смирнов в комментарии Национальной службе новостей (НСН) отметил, что молдавские виноделы столкнутся в России с высокой конкуренцией. В частности, им придется соперничать с производителями из Грузии и местными заводами. «То место, которое они [молдавские вина] раньше занимали с низкокачественной продукцией, они не займут. Им придется очень серьезно пободаться, чтобы вообще попасть на полки. Теперь они должны побороться качеством», — сказал эксперт.

7 февраля президент Молдавии Игорь Додон заявил о необходимо восстановить отношения с Россией. Он также отметил, что Кишинев может расторгнуть соглашение об ассоциации с ЕС. Додон объяснил, что «несмотря на оптимистичные прогнозы о развитии страны после подписания соглашения об ассоциации с ЕС (…) спустя два года с начала его реализации ситуация в стране ухудшилась».

Запрет на импорт молдавских вин действует с 2006 года. Его инициатором стал Геннадий Онищенко в то время занимавший должность главного санитарного врача России. Запрет молдавского вина и виноматериалов был аргументирован наличием в продукции пестицидов.

