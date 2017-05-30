Молдавский премьер прокомментировал высылку российских дипломатов

Премьер-министр Молдавии Павел Филип заявил, что российские дипломаты были высланы из республики, так как власти получили некую информацию от спецслужб. Об этом во вторник, 30 мая, сообщает Sputnik Moldova.

При этом он не уточнил, какого рода сведениями руководствовались молдавские власти. «Правила не позволяют делать это (...). Это все, что я могу сказать к этому моменту. Не могу сообщить все мотивы, которые были предоставлены спецслужбами», — отметил Филип.

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Днем ранее власти республики объявили пятерых российских дипломатов персонами нон грата.

Президент Молдавии Игорь Додон осудил этот шаг кабинета министров. «Хочу заявить, что глубоко возмущен данным недружественным шагом со стороны представителей молдавской дипломатии», — заявил Додон. Он также назвал высылку дипломатов возмутительным жестом в отношении «нашего стратегического партнера Российской Федерации».

Имена дипломатов не уточнялись, однако, по данным СМИ, среди них находится помощник военного атташе российского посольства в республике Александр Грудин. В марте в молдавской контрразведке заявили, что он поддерживал контакт с бывшим депутатом парламента республики Юрием Болбочану, который был задержан в ходе расследования дела о шпионаже в пользу России.

