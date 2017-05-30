Президент Молдавии призвал Россию не поддаваться на провокацию с дипломатами

Президент Молдавии Игорь Додон призвал власти России не принимать поспешные меры в ответ на высылку дипломатов из республики. Об этом он заявил на брифинге во вторник, 30 мая, передает ТАСС.
Додон считает, что за произошедшим стоит Демократическая партия и ее «западные кураторы». Глава государства подчеркнул, что «расценивает действия правящей проевропейской коалиции и правительства в отношении российских дипломатов как провокацию с целью сорвать восстановление стратегического партнерства» между РФ и Молдавией.
«Хочу обратиться к нашим российским партнерам: уважаемые друзья, в течение шести месяцев вы показали открытость и готовность к стратегическому партнерству. Не поддавайтесь на провокации», — заявил Додон. Президент отметил, что «ответные действия ударят по простым гражданам нашей страны, а не по авторам этих решений».
Он также рассказал, что ему стало известно о высылке дипломатов от посла в Москве Андрея Негуцы. «Глава государства, председатель Совета безопасности должен узнавать об этом из-за границы? Я жду рапорты от авторов этого решения», — указал Додон.
Президент добавил, что созовет заседание СБ, на котором потребует отчета. Он также пообещал, что глава МИД и европейской интеграции Андрей Галбур и руководитель Службы информации и безопасности Михай Балан, принявшие решение, «будут наказаны».
Ранее 30 мая премьер-министр Молдавии Павел Филип заявил, что дипломаты были высланы, поскольку власти получили некую информацию от спецслужб.
29 мая стало известно об объявлении персонами нон-грата в Молдавии пятерых сотрудников российской дипмиссии. Додон тогда заявил, что глубоко возмущен этим недружественным шагом. В свою очередь, заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин указал, что Москва адекватно ответит на высылку дипломатов.
Молдавия — парламентская республика, все ключевые решения принимают парламент и правительство. Президент исполняет по большей части представительские функции.