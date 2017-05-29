Москва пообещала Кишиневу адекватно ответить на высылку российских дипломатов

Заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин заявил, что Москва адекватно ответит на высылку российских дипломатов из Кишинева. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам дипломата, в России рассматривают эти шаги как прямую провокацию отдельных сил Молдавии против курса президента Игоря Додона.

«Естественно, это очень плохая новость для двусторонних российско-молдавских отношений, это хорошо понимают те структуры, которые продумали и спланировали эту недружественную акцию», — добавил он.

Ранее 29 мая стало известно об объявлении персонами нон-грата в Молдавии пятерых сотрудников российской дипмиссии.

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«Мы получили соответствующий документ, изучаем его. Пока ничего не будем комментировать», — заявил в этой связи посол России в Молдавии Фарит Мухаметшин.

В свою очередь, молдавский лидер Игорь Додон назвал высылку из страны пяти российских дипломатов провокацией. «Хочу заявить, что глубоко возмущен данным недружественным шагом со стороны представителей молдавской дипломатии и осуждаю его самым категоричным образом», — заявил Додон. Он добавил, что считает высылку дипломатов возмутительным жестом в отношении «нашего стратегического партнера Российской Федерации».

Имена дипломатов не раскрываются, однако, по информации агентства «Интерфакс», среди них помощник военного атташе российского посольства в республике Александр Грудин. В марте этого года молдавские спецслужбы заявили, что он поддерживал контакт с бывшим депутатом парламента республики Юрием Болбочану, который был задержан в ходе расследования дела о шпионаже в пользу России.