Отправитель неизвестен

В пятницу, 22 мая, МИД Эстонии объявил, что из республики высылают двух российских дипломатов. Речь идет о генеральном консуле РФ в Нарве Дмитрии Казеннове и консул-советнике Андрее Сургаеве. Эту информацию подтвердила пресс-секретарь эстонского внешнеполитического ведомства Сандра Камилова. Однако никаких дополнительных комментариев не последовало. «Лента.ру» разбиралась в обстоятельствах инцидента.

Указали на дверь

Пока в МИД Эстонии не называют срок, в который Казеннов и Сургаев обязаны оставить страну. Ничего не комментируют и в эстонской Охранной полиции (КаПо), судя по всему, и потребовавшей выдворить россиян. Бывший гендиректор КаПо Райво Аэг уже заявил, что, как правило, подобные действия связаны с подозрениями в шпионаже. «Обычно, если дипломат начинает работать против страны, в которой он аккредитован, то не остается ничего иного, как объявить его персоной нон грата и выслать из государства», — отметил он. По его словам, россияне могут на это ответить высылкой какого-либо эстонского дипломата. Подобную же версию выдвинул и эстонский журналист Артур Тооман, напомнив, что чаще всего сотрудников дипведомств отправляют на родину за деятельность, несовместимую со статусом дипломата. «Иными словами, за шпионаж. Как правило, шпионов стараются поймать с поличным. Если нет доказательств, тогда высылают без объяснения причин», — написал Тооман, уточнив, что в большинстве подобных случаев на выезд дается от 48 до 72 часов.

«Посольство России в Эстонии не комментирует информацию о высылке двух российских дипломатов из балтийской страны», — заявил советник посольства Евгений Верлин. Зато не промолчали в российском МИД, правда, отзыв не содержал каких-либо подробностей, проясняющих суть дела: «Это очередной недружественный и ничем не обоснованный акт, который не останется без ответа». Политолог Богдан Безпалько считает, что Москва необязательно отреагирует на недружественный шаг Эстонии зеркально.

Отметим, что Дмитрий Казеннов был назначен генконсулом РФ в Нарве в конце 2015 года. На этом посту он сменил Кима Шевченко. Казеннов работает в системе МИД с 1980 года. Ранее он трудился на различных должностях в центральном аппарате и за рубежом: в 1989-1992 годах — второй, а затем первый секретарь посольства СССР в Афганистане, 1999-2002 годы — генеральный консул России в индийском Бомбее (Мумбаи), с марта 2004-го — начальник отдела в консульском департаменте МИД России. То, что он может быть замешан в каких-то шпионских действиях, у многих вызывает сомнения.

Оппозиционный политик Алиса Блинцова из Объединенной левой партии Эстонии пояснила «Ленте.ру», что прослыть в ее родной стране «шпионом» очень легко. «Сфотографировал мост — вражеский разведчик, готовишь путь для русских танков. Поговорил с эстонским военнослужащим — шпион, выпытываешь военную тайну. В последнее время, на мой взгляд, увлечение наших органов выявлением неприятельских агентов приняло маниакальную форму. Недавно заявили о "выявлении" очередного российского шпиона: вся пресса раструбила о том, что это некий русскоязычный активист. Однако, никто из обширного круга моих знакомых и журналистов никогда ничего не слышал об этом человеке. Либо "активист" был какой-то неактивный, либо данные КаПо не заслуживают особого доверия», — иронизирует Блинцова.

В свою очередь, эстонский оппозиционер Дмитрий Линтер в разговоре с «Лентой.ру» отнес происшествие с дипломатами к продолжающейся «милитаризации общественного мнения» в стране. В данном контексте он упомянул имевший место на этой неделе скандал, когда министра по делам государственного управления Михаила Корба жестоко раскритиковали и заставили уйти в отставку только за то, что он положительно отозвался о внешней политике соседней Финляндии, воздерживающейся от членства в НАТО. «Конечно, высылка Казеннова и Сургаева приведет к дальнейшему ухудшению и без того оставлявших желать много лучшего отношений между Россией и Эстонией, являющейся одним из государств НАТО», — выразил мнение Линтер.

Следи за собой, будь осторожен

Надо напомнить, что это далеко не первые неприятности россиян в Эстонии. За последние годы было много случаев, когда эстонцы отказывались пускать на свою территорию российских журналистов. Прошлогодний праздник 9 мая ознаменовался нашумевшим происшествием: эстонские пограничники не пропустили на территорию республики делегацию города Пскова во главе с вице-мэром Сергеем Гавриловым. Также Эстония дважды отказала в визе этнологу и социальному антропологу, академику Российской Академии наук, в прошлом министру РФ по делам национальностей Валерию Тишкову. Составленный эстонскими правоохранительными органами документ содержал следующие обвинения в адрес Тишкова: он, будучи при Ельцине министром, «противостоял освободительным движениям и автономии национальных меньшинств, рассматривая это как угрозу целостности РФ», а позже «проклинал антипутинскую оппозицию».

Глава Охранной полиции Эстонии Арнольд Синисалу Фото: Сергей Степанов / Xinhua / Zumapress / Globallookpress.com

В апреле глава Охранной полиции Арнольд Синисалу заявил, что тремя месяцами ранее, 9 января, сотрудники его ведомства задержали на территории страны гражданина РФ, работавшего на российскую военную разведку. По словам Синисалу, это был первый раз, когда КаПо удалось поймать агента ГРУ. В то же время глава спецслужбы не раскрыл никаких подробностей, сославшись на тайну следствия. «Если дело дойдет до нужной стадии, мы сможем предоставить общественности больше информации», — подчеркнул Синисалу. Он добавил, что возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей наказание за ненасильственные действия, направленные против независимости и территориальной целостности Эстонии.

Чуть позже сотрудники российского посольства в Таллине подтвердили, что в январе эстонская прокуратура уведомила их о задержании гражданина РФ Артема Зинченко. Он обвиняется в преступлении, которое квалифицируется по статье 233 Пенитенциарного кодекса («Ненасильственные действия иностранца, направленные против независимости и суверенитета Эстонской Республики»). По этой статье Зинченко, в итоге приговорили к пяти годам лишения свободы. В российском посольстве добавили, что Зинченко приехал в Эстонию в 2012 году из Санкт-Петербурга.

Эстонские спецслужбы пристально следят за находящимися в стране россиянами. В этой обстановке нужно вести себя максимально осмотрительно — дабы не оказаться в конфузной ситуации, как это произошло с российским дипломатом Борисом Бодровым, временно работавшим в посольстве — изучал вопросы, связанные с предстоящим председательством Эстонии в Совете Евросоюза. Эстонская полиция проводила контрольный рейд в таллинском микрорайоне Копли и наведалась в квартиру, где двое женщин нелегально оказывали посетителям интимные услуги. В квартире во время обыска был обнаружен и один клиент, на английском языке представившийся Морисом: кадры этого задержания Kanal 2 продемонстрировал в передаче Krimi. Полицейские выяснили, что на самом деле мужчину зовут Борисом и работает он в посольстве РФ в Эстонии, после выяснения личности его отпустили. Вскоре местная пресса назвала и фамилию оскандалившегося мужчины.

Давняя традиция

Не стоит забывать, что высылка дипломатов в двусторонних отношениях уже имела место. Впервые Эстония выслала российского диппредставителя из страны в мае 1996 года. Это произошло после того, как эстонская контрразведка заявила о разоблачении шпионской деятельности экономического советника посольства России в Таллине. В конце августа 2000-го эстонская сторона обвинила двух сотрудников посольства в «деятельности, не совместимой с их статусом» и предложила им в течение сорока восьми часов покинуть республику. В этой связи МИД РФ в качестве ответной меры потребовал покинуть Россию двух эстонских дипломатов — первого и третьего секретарей посольства Эстонии в России.

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В 2004 году Эстония снова выдворила двух российских дипломатов. По предположению газеты Eesti Paevaleht, их могли выдворить в связи с повышенным интересом к закрытым документам, связанным с расширением НАТО и Европейского Союза — Эстония вступила в эти организации как раз в 2004-м. «Вероятно, речь идет о поучивших специальную выучку агентах, которые работали в Эстонии под дипломатической вывеской или на российскую военную (ГРУ), или на внешнюю разведку (СВР)», — писала эстонская газета. В ответ российский МИД сообщил: «22 марта временный поверенный в делах Эстонии в России Юрий Арусоо был приглашен в МИД России, где ему было заявлено, что за деятельность, не совместимую со статусом дипломата и наносящую ущерб интересам РФ, два сотрудника посольства Эстонии объявляются персона нон грата и в двухдневный срок должны покинуть РФ».

Таким образом традиция «обмена уколами» путем взаимной высылки членов дипломатических ведомств между Россией и Эстонией достаточно давняя. Вместе с тем надо отметить, что в последнее время некоторые представители эстонской элиты заговорили о необходимости улучшения отношений с Россией. Это, по их словам, необходимо для оздоровления эстонской экономики, которая в последнее время испытывает существенные проблемы. () Однако, с учетом последних событий ни о каком потеплении и «нормальном диалоге» между двумя государствами, похоже, в ближайшее время говорить не придется.