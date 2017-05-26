МИД Эстонии объявил о высылке двух российских дипломатов

Министерство иностранных дел Эстонии потребовало от генерального консула России в Нарве Дмитрия Казеннова и консула Андрея Сургаева покинуть пределы республики. Об этом в пятницу, 26 мая, сообщает Delfi.

В эстонском МИД информировали, что вручили российским дипломатам соответствующую ноту. Пресс-секретарь ведомства Сандра Камилова не сообщила, на каких основаниях Таллин требует их высылки.

Посольство РФ в Таллине не комментировало это сообщение.

В марте 2004-го Таллин выслал двух сотрудников российского посольства. По информации эстонской газеты Eesti Paevaleht, дипломаты добывали документы, связанные с расширением НАТО и Евросоюза.