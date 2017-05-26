Москва пообещала ответить на высылку двух российских дипломатов из Эстонии

В МИД России назвали недружественным актом требование эстонских властей о высылке двух российских дипломатов. Об этом РИА Новости сообщили в ведомстве.
В Москве также пообещали не оставить этот шаг без ответа.
Российское посольство в Таллине в свою очередь отказалось от комментариев.
Ранее 26 мая эстонский МИД потребовал от генерального консула России в Нарве Дмитрия Казеннова и консула Андрея Сургаева покинуть пределы республики. В ведомстве сообщили, что вручили российским дипломатам соответствующую ноту. Причины такого решения не уточнялись.