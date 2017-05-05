МИД ответил на обвинения Эстонии в нарушении воздушной границы самолетом Лаврова

Полет самолета министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Финляндию был согласован и прошел штатно, заявили в российском МИД в пятницу, 5 мая, передает ТАСС.

Российские дипломаты ответили на обвинения эстонских коллег в якобы допущенном пилотами спецборта нарушении воздушной границы Эстонии. На сайте Эстонского национального телерадиовещания со ссылкой на военное ведомство днем в пятницу сообщалось, что правительственный самолет Ил-96 без дипломатического разрешения вошел в воздушное пространство Эстонии вблизи острова Вайндло.

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Эстонские военные отметили, что самолет летел с включенным транспондером, но план полета не был передан эстонской службе воздушной навигации. Связаться с пилотами спецборта также якобы не удалось. МИД Эстонии сообщил посольству России о случившемся.

В департаменте информации и печати МИД России подтвердили, что речь идет о самолете главы российского ведомства, однако «все полетные документы были согласованы».

4 мая истребители F-22 ВВС США перехватили и сопроводили пару российских бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95, совершавших полет близ Аляски вместе с двумя истребителями Су-35.